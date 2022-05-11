***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 14:21
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029160
BIST
14:242.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -18,86
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.471
14:2415,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0989
|Açılış
|: 15,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:2416,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1490
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:24914,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,87
|Açılış
|: 914,28
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,49
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ULUUN
|10,38
|70.882.663
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.236.321
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.039.538
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|14.652.515
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.664.389
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.604.293
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.421.920
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|29.615.807
|% -9,97
|
|THYAO
|42,24
|1.689.420.522
|% 0,09
|
|SISE
|19,94
|1.310.210.558
|% -0,50
|
|KRDMD
|16,52
|1.075.299.827
|% -0,30
|
|ASELS
|24,20
|941.151.887
|% 0,08
|
|SAHOL
|20,76
|884.587.469
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,74
|434.038.613
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|392.345.315
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,72
|324.272.592
|% -3,12
|
|PETKM
|10,28
|776.589.678
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,81
|353.529.578
|% -0,82
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3330
|15,3452
|% 0,65
|
|Euro
|16,2081
|16,2315
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,8590
|18,9535
|% 0,60
|
|Frank
|15,4212
|15,5141
|% 0,97
|
|Riyal
|4,0766
|4,0970
|% 0,46
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,45
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,45
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|0,43
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|0,20
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,33
|