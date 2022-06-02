***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 10:01
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034133
BIST
10:072.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.579
10:0716,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0695
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4617
En Düşük
16,3796
10:0717,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1751
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6711
En Düşük
17,4621
10:07980,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,87
|Açılış
|: 980,10
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,23
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:05
|OZRDN
|14,20
|969.945
|% 9,99
|
|PINSU
|4,98
|1.857.386
|% 4,84
|
|DARDL
|3,54
|18.591.403
|% 4,73
|
|ULUUN
|16,29
|45.939.976
|% 4,09
|
|AKMGY
|44,52
|375.509
|% 3,97
|
|KRSTL
|7,52
|1.561.039
|% -9,94
|
|SILVR
|14,36
|166.508
|% -4,46
|
|PSGYO
|12,40
|21.725.774
|% -4,32
|
|MRGYO
|1,57
|1.442.311
|% -4,27
|
|DOBUR
|41,90
|306.296
|% -3,90
|
|THYAO
|49,74
|291.053.455
|% 0,97
|
|KRDMD
|15,18
|107.332.552
|% 0,53
|
|SASA
|38,12
|91.913.674
|% 1,06
|
|GARAN
|15,08
|85.437.382
|% 0,33
|
|ASELS
|25,06
|81.535.896
|% 0,64
|
|ALBRK
|1,33
|81.005.768
|% 0,00
|
|TSKB
|2,26
|66.419.109
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,85
|68.050.907
|% 1,42
|
|DOHOL
|3,93
|67.987.390
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,78
|58.517.135
|% 0,84
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4507
|16,4640
|% 0,44
|
|Euro
|17,6285
|17,6759
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,5496
|20,6527
|% 0,71
|
|Frank
|17,0965
|17,1995
|% 0,86
|
|Riyal
|4,3717
|4,3936
|% 0,32
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,89
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,93
|