***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:40
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAPGM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075179
BIST
14:213.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 62,99
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:2118,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:2118,4994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0372
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:21982,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 982,40
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:19
|AKCNS
|44,00
|99.209.273
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|261.370.457
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.357.810
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.253.761
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|111.494.974
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,70
|12.449.535
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,87
|31.291.700
|% -6,64
|
|THYAO
|98,80
|3.503.383.439
|% 1,91
|
|SASA
|118,10
|1.910.650.176
|% 8,05
|
|AKBNK
|14,50
|1.717.148.430
|% -1,23
|
|YKBNK
|8,93
|1.397.706.920
|% 0,56
|
|TUPRS
|373,30
|1.340.810.640
|% 2,11
|
|EKGYO
|4,41
|915.734.237
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,93
|1.397.706.920
|% 0,56
|
|ISCTR
|9,12
|1.127.797.891
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,04
|248.254.819
|% -0,49
|
|TSKB
|2,98
|353.641.111
|% -1,32
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6144
|18,6188
|% 0,21
|
|Euro
|18,4905
|18,4985
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,4391
|21,5466
|% -0,36
|
|Frank
|18,5342
|18,6459
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,22
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,80
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.609
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|