***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 12:58
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093063
BIST
13:095.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -14,41
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:0918,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:0919,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1568
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:091.121,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.121,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:07
|BRKO
|6,05
|2.778.826
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|11.831.972
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.840.460
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|68.993.378
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|54.431.049
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.741.409
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.321.103
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,50
|6.207.559
|% -7,89
|
|EKGYO
|9,51
|5.118.935.865
|% 0,96
|
|EREGL
|42,64
|4.832.705.471
|% 0,95
|
|THYAO
|147,00
|3.889.259.494
|% -0,27
|
|ASELS
|66,80
|3.465.510.863
|% -3,33
|
|ENKAI
|35,30
|2.824.034.447
|% 0,74
|
|EKGYO
|9,51
|5.118.935.865
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,15
|2.758.542.473
|% 1,81
|
|YKBNK
|11,86
|1.663.238.682
|% 1,11
|
|PETKM
|20,22
|2.420.988.639
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,96
|1.535.705.624
|% 2,29
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7390
|18,7448
|% 0,12
|
|Euro
|19,9033
|19,9237
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,5266
|22,6395
|% 0,83
|
|Frank
|20,1312
|20,2525
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9696
|4,9946
|% 0,15
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|22,01
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,60
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.564
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,82
|