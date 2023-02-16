***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 14:00
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114298
BIST
15:195.087
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 136,05
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:1918,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:1920,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:191.113,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KONYA
|3.586,90
|18.781.008
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|214.586.393
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|512.464.934
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.289.730
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|253.314.489
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.556.885
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.908.201
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.416.675
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|500.384.883
|% -9,94
|
|THYAO
|143,10
|7.047.639.993
|% 2,29
|
|EREGL
|43,90
|5.818.398.466
|% 6,24
|
|TUPRS
|632,30
|4.063.758.654
|% 9,98
|
|SISE
|45,12
|3.086.705.195
|% 5,67
|
|ASELS
|58,80
|3.031.520.046
|% 1,03
|
|AKBNK
|16,46
|2.992.965.501
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,34
|1.562.878.721
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.633.862
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.061.593.575
|% 4,31
|
|EREGL
|43,90
|5.818.398.466
|% 6,24
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8433
|18,8474
|% -0,01
|
|Euro
|20,1749
|20,1814
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6477
|22,7613
|% 0,18
|
|Frank
|20,3596
|20,4823
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0105
|5,0356
|% 0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|
Seans Raporu
15:19
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-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 76 artarak (% 3.38 ) 4, 580
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BASCM, CIMSA, BUCIM, KRDMD, IZMDC, KONYA, AKCNS, CMENT, SAMAT
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKTAS, EMNIS, MACKO, LIDER, HATEK
-
15:34
EGPRO, BASCM, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:34
MNDTR, EYGYO, HATEK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında