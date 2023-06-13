***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 10:00
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158158
BIST
12:515.471
En Düşük
|Değişim
|: -2,11%
|| -118,00
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5123,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0525
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5125,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2386
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:511.494,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.494,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:51
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.704.777
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,79
|89.199.311
|% 8,86
|
|BURCE
|188,10
|15.562.325
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|918.544.605
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,45
|3.747.628.577
|% -6,63
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|179,00
|3.936.559.618
|% -2,35
|
|SASA
|58,45
|3.747.628.577
|% -6,63
|
|KRDMD
|21,76
|1.630.732.429
|% 1,87
|
|EREGL
|37,34
|1.508.491.188
|% -1,58
|
|KCHOL
|98,85
|1.320.575.085
|% -2,13
|
|EKGYO
|7,60
|970.220.023
|% -1,68
|
|YKBNK
|11,78
|1.140.360.090
|% -0,51
|
|SKBNK
|2,52
|206.420.991
|% -2,33
|
|KRDMD
|21,76
|1.630.732.429
|% 1,87
|
|AKBNK
|17,94
|1.264.362.594
|% -0,77
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6590
|23,6650
|% 0,22
|
|Euro
|25,5761
|25,5934
|% 0,94
|
|Sterlin
|29,6501
|29,7988
|% 0,63
|
|Frank
|26,0171
|26,1738
|% 0,50
|
|Riyal
|6,2920
|6,3235
|% 0,20
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,60
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.919
|10.171
|61,07
|
|Yarım
|4.859
|4.932
|6,00
|
|Çeyrek
|2.429
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,39
|0,11
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|1,20
|