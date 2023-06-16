***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2023 10:03
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159323
BIST
10:025.518
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 23,01
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.509
En Yüksek
5.527
10:0223,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0473
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6949
En Düşük
23,4480
10:0225,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0524
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
10:021.492,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.492,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|COSMO
|87,00
|3.641.927
|% 9,57
|
|ATLAS
|3,50
|8.309.354
|% 7,03
|
|ATAGY
|5,81
|1.418.453
|% 7,00
|
|INTEM
|111,00
|40.561.615
|% 4,82
|
|HEKTS
|32,40
|21.381.732
|% 3,32
|
|IHAAS
|144,40
|45.396.116
|% -5,25
|
|EUHOL
|1,95
|52.572.905
|% -1,52
|
|GLRYH
|8,81
|191.450
|% -1,12
|
|MEPET
|4,80
|110.794
|% -0,83
|
|LUKSK
|26,60
|162.845
|% -0,82
|
|THYAO
|183,40
|7.453.102.126
|% 0,22
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|TUPRS
|74,65
|1.779.070.203
|% 0,34
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|261.989.605
|% 0,38
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6707
|23,6757
|% 0,12
|
|Euro
|25,9070
|25,9125
|% 0,19
|
|Sterlin
|30,2160
|30,3675
|% 0,20
|
|Frank
|26,4564
|26,6158
|% 0,11
|
|Riyal
|6,2932
|6,3247
|% 0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|3,48
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.778
|4.890
|6,00
|
|Çeyrek
|2.389
|2.445
|3,00
|