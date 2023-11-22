***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 10:20
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219291
BIST
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10:598.018
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -28,65
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
10:5928,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0469
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8244
En Düşük
28,7116
10:5931,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0124
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4769
En Düşük
31,3446
10:591.856,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.856,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.856,50
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SMART
|28,08
|49.070.761
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.519.115
|% 9,93
|
|POLTK
|14.990,00
|72.179.000
|% 9,72
|
|DAPGM
|69,10
|70.993.828
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,12
|62.694.243
|% -8,37
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|CASA
|111,20
|1.291.254
|% -5,36
|
|THYAO
|264,25
|3.478.456.500
|% -1,58
|
|TUPRS
|154,60
|1.000.723.028
|% 0,06
|
|MIATK
|46,22
|827.938.557
|% -2,49
|
|TABGD
|168,40
|745.554.808
|% 4,53
|
|ISCTR
|21,28
|685.620.358
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,61
|461.697.625
|% -0,13
|
|YKBNK
|17,17
|637.228.333
|% -0,41
|
|SKBNK
|7,67
|264.367.545
|% 1,86
|
|ISCTR
|21,28
|685.620.358
|% -0,09
|
|PETKM
|22,54
|662.832.162
|% 1,17
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8057
|28,8244
|% 0,16
|
|Euro
|31,4490
|31,4579
|% 0,04
|
|Sterlin
|35,9961
|36,1766
|% 0,08
|
|Frank
|32,4792
|32,6748
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6607
|7,6991
|% 0,13
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|937,63
|938,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,90
|1.074,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,51
|82,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,40
|2.003,73
|% 0,66
|