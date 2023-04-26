***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2023 15:33
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.04.2023 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141171
BIST
15:394.791
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -100,44
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.782
15:3919,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:3921,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1810
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:391.247,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.247,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:39
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.861.248
|% 9,89
|
|BURCE
|78,15
|108.118.862
|% 9,30
|
|BURVA
|37,72
|59.602.007
|% 7,96
|
|KRGYO
|20,74
|18.363.602
|% 7,46
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|IMASM
|33,80
|177.815.244
|% -9,96
|
|THYAO
|130,00
|2.514.327.038
|% -2,77
|
|KOPOL
|43,44
|2.015.142.391
|% -2,03
|
|EREGL
|33,26
|1.793.050.338
|% -2,63
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|ASTOR
|49,14
|1.355.938.828
|% 0,45
|
|EKGYO
|6,29
|494.772.605
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,27
|836.284.264
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|666.136.302
|% -0,91
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4187
|19,4229
|% -0,01
|
|Euro
|21,4733
|21,4935
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,1494
|24,2705
|% 0,48
|
|Frank
|21,7650
|21,8961
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,01
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|1,50
|
|Cumhuriyet
|9.035
|9.172
|45,00
|
|Tam
|9.125
|9.303
|14,00
|
|Yarım
|4.454
|4.542
|7,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|0,01
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,83
|