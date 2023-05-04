***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.05.2023 11:51
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
04.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.05.2023 - 10824
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 04.05.2023 tarih ve 10824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146731
BIST
12:434.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 77,39
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4319,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4321,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0556
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:431.276,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.276,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:38
|POLTK
|2.330,40
|21.393.028
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.811.998
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|34.549.704
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.845.083
|% 9,96
|
|SDTTR
|90,65
|151.652.140
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|159,20
|7.586.805
|% -6,08
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|KRGYO
|18,78
|9.387.460
|% -4,67
|
|THYAO
|129,40
|1.960.665.336
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EUPWR
|78,70
|1.276.912.591
|% 0,32
|
|TUPRS
|69,30
|1.042.065.858
|% 0,43
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EKGYO
|5,58
|355.803.201
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,79
|403.857.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,49
|353.153.012
|% 0,96
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4838
|19,4879
|% 0,10
|
|Euro
|21,5557
|21,5845
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,4160
|24,5385
|% 0,18
|
|Frank
|21,8541
|21,9857
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1793
|5,2052
|% 0,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|9.105
|9.243
|16,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.478
|4.555
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.284
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,89
|