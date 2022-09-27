***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaDap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 0 0 40.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 0 0 26.666.668C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 0 0 133.333.332Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 0 TL 0 TL 200.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.09.2022Ek Açıklamalar26.09.2022(dün) tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin %100 İştiraki olan Dap Nişantaşı Koru İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat San. ve Tic.A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 27.09.2022 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065506BIST