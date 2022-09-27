***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.09.2022 18:12
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 0 0 40.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 0 0 26.666.668
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 0 0 133.333.332
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 0 TL 0 TL 200.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.09.2022
Ek Açıklamalar
26.09.2022(dün) tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin %100 İştiraki olan Dap Nişantaşı Koru İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat San. ve Tic.A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 27.09.2022 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065506
BIST