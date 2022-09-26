***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Dap Nişantaşı Koru İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat San. ve Tic.A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaDap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 0 0 40.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 0 0 26.666.668C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 0 0 133.333.332Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 0 TL 0 TL 200.000.000 TLEk AçıklamalarDap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile birleşmesine,2. Birleşme işleminde 30.06.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,3. DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayelerini temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında? Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,? Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,? TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,? Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve?SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 26.09.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065384BIST