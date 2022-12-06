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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.12.2022 19:37
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

yi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1711 sayılı kararı ile onay verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Onaylı Duyuru Metni_Ekler_1.pdf - Diğer
EK: 4 Onaylı Duyuru Metni_Ekler_2.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084990


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