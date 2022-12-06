***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2022 19:37
yi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1711 sayılı kararı ile onay verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Onaylı Duyuru Metni_Ekler_1.pdf - Diğer
EK: 4 Onaylı Duyuru Metni_Ekler_2.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084990
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.062,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.062,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6396
|% 0,01
|
|Euro
|19,5562
|19,5681
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7111
|22,8250
|% 0,38
|
|Frank
|19,7387
|19,8576
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9419
|4,9666
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|3,75
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.149
|7.206
|38,00
|
|Yarım
|3.462
|3.523
|18,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.761
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,34
|0,02
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-2,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY