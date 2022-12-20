***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaDap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 0 0 40.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 0 0 26.666.668C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 0 0 133.333.332Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 0 TL 0 TL 200.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2022Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 20.12.2022SPK Başvuru Tarihi 11.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022Sermaye Tescil Tarihi 20.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 hissedarı olduğu Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dap Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 20/12/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088768BIST