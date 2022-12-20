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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.12.2022 23:35
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 0 0 40.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 0 0 26.666.668
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 0 0 133.333.332
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 0 TL 0 TL 200.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 20.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
Sermaye Tescil Tarihi 20.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dap Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 20/12/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088768


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