***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2023 18:14
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/06/2023 22/06/2023 10858
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161372
BIST
'
18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 4,87%
|| 1,1475
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 5,18%
|| 1,3386
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.523,66
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 59,07
|Açılış
|: 1.523,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.526,87
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,7018
|24,7139
|% 4,87
|
|Euro
|27,0330
|27,1875
|% 5,18
|
|Sterlin
|31,3977
|31,5551
|% 4,66
|
|Frank
|27,4508
|27,6161
|% 4,42
|
|Riyal
|6,5675
|6,6004
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-19,01
|
|Altın Gr.
|1.519
|1.519
|54,26
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.806
|4.998
|227,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.499
|113,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|17,77
|17,79
|0,61
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875