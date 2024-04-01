***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265205BIST