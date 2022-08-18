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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.08.2022 22:13
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056972


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0358 18,0899 % 0,79  
Euro 18,2130 18,3135 % 0,20  
Sterlin 21,4858 21,5935 % -0,36  
Frank 18,8081 18,9214 % 0,11  
Riyal 4,7913 4,8154 % 0,52  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.760 -2,16  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,27  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.832 6.946 30,00  
Yarım 3.329 3.396 15,00  
Çeyrek 1.669 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,58 19,61 -0,20  
Gümüş Gr. 11,38 11,39 -0,05  
B. Petrol 96,67 96,67 3,02  
Seans Raporu 18:05
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