***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/BGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulun onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2022 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - SPK'nın 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması14 - Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması15 - Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kuralları'nın görüşülmesi, genel kurulun onayına tabi olanların onaylanması16 - Dilek, temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ETIK KURALLAR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GK Bilgilendirme Dokümanı DAPGM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 DAPGM_Genel_Kurul_Ic_Yonergesi.pdf - İç YönergeEK: 5 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 6 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 17.05.2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacak Etik Kurallar, İnsan Kaynakları Politikası, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul İç Yönergesi, Genel Kurul İlan Metni ile Vekaletname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015666BIST