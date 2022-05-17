***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 19:22
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulun onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2022 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - SPK'nın 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kuralları'nın görüşülmesi, genel kurulun onayına tabi olanların onaylanması
16 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ETIK KURALLAR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GK Bilgilendirme Dokümanı DAPGM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 DAPGM_Genel_Kurul_Ic_Yonergesi.pdf - İç Yönerge
EK: 5 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031014
BIST