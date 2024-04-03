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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2024 18:28
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 03.04.2024
Genel Kurul Tarihi 29.04.2024
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D bendinin 4. maddesine ilişkin bilginin Genel Kurul'a sunulması
15 - Dilek, temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet ve Gundem.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.04.2024 Pazartesi günü saat 13:00'te Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266702


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