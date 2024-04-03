***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 03.04.2024Genel Kurul Tarihi 29.04.2024Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/BGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D bendinin 4. maddesine ilişkin bilginin Genel Kurul'a sunulması15 - Dilek, temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet ve Gundem.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 03.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.04.2024 Pazartesi günü saat 13:00'te Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266702BIST