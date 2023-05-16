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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

16.05.2023 10:20
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İliş


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye   Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151605


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Altın Ons 2.009 2.010 -7,09  
Altın Gr. 1.273 1.274 -1,10  
Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.404 4.558 -113,00  
Çeyrek 2.195 2.279 -57,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,91 -0,19  
Gümüş Gr. 15,13 15,15 -0,09  
B. Petrol 75,66 75,66 0,43  
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