***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.05.2023 10:20
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151605
BIST
11:304.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,12
|Açılış
|: 4.406
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|Önceki Kapanış
|: 4.501
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4.511
En Düşük
4.406
11:3019,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 20,1000
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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19,8893
En Düşük
19,6429
11:3021,5019
En Yüksek
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|: 0,65%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
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1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:28
|AVHOL
|30,88
|6.343.555
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|412.730.628
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|323.421.515
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.719.593
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|159.070.164
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.850.861.051
|% -5,33
|
|THYAO
|128,90
|1.861.090.815
|% 3,62
|
|GARAN
|27,48
|1.494.512.119
|% -7,79
|
|SAHOL
|37,46
|842.439.616
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.991.992
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,48
|1.494.512.119
|% -7,79
|
|KOZAL
|17,83
|664.439.969
|% 1,94
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7021
|19,7068
|% 0,27
|
|Euro
|21,4725
|21,5019
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,6017
|24,7251
|% 0,19
|
|Frank
|21,9925
|22,1250
|% 0,58
|
|Riyal
|5,2395
|5,2658
|% 0,24
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-7,09
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.404
|4.558
|-113,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.279
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
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|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,43
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