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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

21.07.2022 20:10
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz 21.07.2022 tarihinde (bugün), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. oturumuna katılmış olup ihale lehimize sonuçlanmamıştır.   Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047234


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COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
ORCAY 18,64 102.830.515 % 9,97  
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Sterlin 21,1257 21,2317 % 0,49  
Frank 18,1998 18,3094 % 0,85  
Riyal 4,7007 4,7243 % 0,66  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 17,63  
Altın Gr. 975 975 14,55  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.622 6.723 115,00  
Yarım 3.226 3.289 60,00  
Çeyrek 1.618 1.644 29,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,80 0,11  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,11  
B. Petrol 105 105 -2,23  
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