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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.12.2022 17:52
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%51
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz  (%51) ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. (%49) ortak girişimi, Emlak  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 06.12.2022 tarihinde  (bugün) düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı  Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna (ön yeterlilik bölümüne)  katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084905


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Altın Gr. 1.060 1.060 1,00  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.131 7.189 21,00  
Yarım 3.453 3.514 9,00  
Çeyrek 1.732 1.757 5,00  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 -0,09  
Gümüş Gr. 13,22 13,23 -0,09  
B. Petrol 79,08 79,08 -3,60  
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