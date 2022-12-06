***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMuğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan TarafEmlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarKuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%51İhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz (%51) ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. (%49) ortak girişimi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 06.12.2022 tarihinde (bugün) düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna (ön yeterlilik bölümüne) katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084905BIST