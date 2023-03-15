***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusuİstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan TarafEmlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/03/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 14.03.2023 tarihinde (dün) düzenlenen "İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2.oturumuna katılmış olup, ihalede en yüksek 3.teklifi vermiştir. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124865BIST