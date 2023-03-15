***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.03.2023 09:44
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 14.03.2023 tarihinde (dün) düzenlenen "İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2.oturumuna katılmış olup, ihalede en yüksek 3.teklifi vermiştir. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124865
BIST
13:195.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,81
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:1918,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:1920,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1146
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2424
13:191.162,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.161,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9809
|18,9833
|% 0,05
|
|Euro
|20,2455
|20,2511
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,9272
|23,0422
|% -0,33
|
|Frank
|20,5729
|20,6968
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0390
|5,0643
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.831
|7.878
|-36,00
|
|Yarım
|3.826
|3.855
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.927
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,58
|