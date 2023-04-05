***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.04.2023 11:18
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 04.04.2023 tarihinde (dün) düzenlenen "İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131826
BIST
12:285.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,60
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2819,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0406
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2821,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0996
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:281.251,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.251,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:26
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.499.405
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|AKFYE
|16,30
|1.248.567.321
|% 7,80
|
|DGGYO
|36,00
|16.206.332
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,99
|57.164.442
|% -9,95
|
|ONCSM
|144,00
|73.240.638
|% -9,32
|
|EKSUN
|79,80
|2.069.643.495
|% -6,83
|
|KUVVA
|37,00
|186.295
|% -4,64
|
|EKSUN
|79,80
|2.069.643.495
|% -6,83
|
|THYAO
|128,20
|1.858.456.128
|% 0,08
|
|ASTOR
|55,75
|1.545.787.090
|% 3,91
|
|EREGL
|36,18
|1.293.497.212
|% 0,61
|
|AKFYE
|16,30
|1.248.567.321
|% 7,80
|
|AKFYE
|16,30
|1.248.567.321
|% 7,80
|
|EKGYO
|6,60
|481.323.114
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,50
|827.365.354
|% 0,64
|
|ADESE
|1,47
|82.201.407
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,85
|502.691.764
|% 0,31
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2506
|19,2542
|% 0,21
|
|Euro
|21,1615
|21,2311
|% 0,82
|
|Sterlin
|23,9503
|24,0705
|% -0,02
|
|Frank
|21,1734
|21,3009
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1155
|5,1412
|% 0,13
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,74
|
|Cumhuriyet
|8.459
|8.587
|100,00
|
|Tam
|8.499
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.151
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,08
|