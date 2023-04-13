***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.04.2023 15:31
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 13.04.2023 tarihinde (bugün) düzenlenen "İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2.oturumuna katılmış olup, ihale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137564
BIST
16:065.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,05
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0619,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0621,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1717
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:061.269,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,66
|Açılış
|: 1.269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.047.298
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|GEREL
|17,12
|62.431.915
|% -7,46
|
|KZBGY
|20,56
|236.693.872
|% -5,34
|
|ONCSM
|102,30
|73.784.530
|% -5,28
|
|THYAO
|136,60
|3.334.399.063
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EREGL
|36,46
|2.397.175.915
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|SISE
|44,86
|1.476.750.820
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,97
|847.123.050
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,06
|395.502.283
|% 1,20
|
|YKBNK
|10,39
|789.375.748
|% -0,19
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3275
|19,3312
|% 0,13
|
|Euro
|21,3712
|21,3972
|% 0,81
|
|Sterlin
|24,1293
|24,2503
|% 0,37
|
|Frank
|21,6907
|21,8213
|% 1,06
|
|Riyal
|5,1368
|5,1626
|% 0,06
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, HEKTS, AKSEN
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 13 artarak (% 0.56 ) 4, 656
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, VKFYO, BALAT, DGGYO, ETILR, POLTK, UFUK, AYCES, KRGYO, SANEL
-
16:21
DIRIT, MARKA, KOZAA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında