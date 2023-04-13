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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.04.2023 15:31
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 13.04.2023 tarihinde (bugün) düzenlenen "İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2.oturumuna katılmış olup, ihale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
  
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137564


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Tam 8.697 8.766 91,00  
Yarım 4.248 4.289 44,00  
Çeyrek 2.124 2.145 23,00  
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