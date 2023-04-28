***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.04.2023 10:47
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 25.04.2023 tarihinde düzenlenen "Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1.oturumuna katılmış olup, ihale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142621
BIST
13:324.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -62,23
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3219,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3221,4131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0095
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:321.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:30
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.652
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.180.974
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|416.077.769
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.385.702
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,86
|28.879.525
|% -8,76
|
|RYSAS
|28,98
|38.735.155
|% -8,12
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.164.523.967
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,70
|1.892.068.310
|% 0,11
|
|KOPOL
|51,40
|1.344.096.394
|% 0,10
|
|THYAO
|130,00
|1.089.354.829
|% -0,61
|
|KONTR
|137,90
|923.811.207
|% -4,37
|
|EREGL
|33,38
|2.164.523.967
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|396.505.440
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,88
|542.547.512
|% -1,00
|
|KOZAL
|19,00
|797.196.526
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|434.249.219
|% -1,95
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4486
|19,4524
|% 0,15
|
|Euro
|21,3987
|21,4131
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1998
|24,3212
|% -0,10
|
|Frank
|21,6496
|21,7800
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1709
|5,1968
|% 0,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.964
|9.173
|-109,00
|
|Yarım
|4.375
|4.492
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,57
|78,57
|0,35
|