***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi
16.06.2023 19:12
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 Yılı Dönem Karından karşılanmak suretiyle, 385.000.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.06.2023 tarih ve 34/715 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159546
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0386
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0501
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.486,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.486,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5953
|23,6007
|% -0,20
|
|Euro
|25,8189
|25,8330
|% -0,12
|
|Sterlin
|30,2092
|30,3607
|% 0,18
|
|Frank
|26,3151
|26,4736
|% -0,43
|
|Riyal
|6,2762
|6,3076
|% -0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.801
|4.886
|2,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,31
|0,13
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|0,53
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem