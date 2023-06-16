***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 Yılı Dönem Karından karşılanmak suretiyle, 385.000.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.06.2023 tarih ve 34/715 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159546BIST