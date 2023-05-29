***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" maddesine istinaden hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun" sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadırİlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden, Şirketin Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154270BIST