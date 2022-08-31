***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.08.2022 18:01
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR), 30.06.2022 tarihli mali raporlarımız kapsamında değerlendirmesini tamamlayarak şirketimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA- (tr) / stabil" Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise "J1+ (tr) / Stabil" olarak belirlemiştir.
İlgili özet rapora KAP duyurumuz ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059135
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1025
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.005,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.005,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1999
|18,2104
|% 0,05
|
|Euro
|18,3077
|18,3204
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,1327
|21,2387
|% 0,13
|
|Frank
|18,5952
|18,7072
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8259
|4,8501
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.743
|6.814
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.331
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem