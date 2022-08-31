***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR), 30.06.2022 tarihli mali raporlarımız kapsamında değerlendirmesini tamamlayarak şirketimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA- (tr) / stabil" Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise "J1+ (tr) / Stabil" olarak belirlemiştir.İlgili özet rapora KAP duyurumuz ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059135BIST