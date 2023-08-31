***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.08.2023 15:13
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR), 30.06.2023 tarihli mali raporlarımız kapsamında değerlendirmesini tamamlayarak Şirketimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA- (tr) / (Stabil Görünüm)" düzeyinden "AA (tr) / (Stabil Görünüm)" düzeyine yukarı yönlü revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir
İlgili özet rapora KAP duyurumuz ekinde yer verilmekte olup, pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190503
BIST
'
15:177.962
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,37
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1726,6885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 26,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1729,0955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0562
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:171.669,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.669,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.993.249
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.391.800
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.600.207
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|IDGYO
|7,15
|4.451.856
|% -3,90
|
|ASTOR
|146,00
|7.767.091.699
|% 7,20
|
|KOZAL
|29,14
|5.969.615.620
|% 9,22
|
|ISCTR
|21,80
|5.523.410.273
|% -1,62
|
|TUPRS
|142,40
|4.498.993.790
|% 0,14
|
|GUBRF
|353,40
|4.088.196.356
|% 2,61
|
|ISCTR
|21,80
|5.523.410.273
|% -1,62
|
|EKGYO
|8,73
|2.087.861.592
|% 2,11
|
|KOZAL
|29,14
|5.969.615.620
|% 9,22
|
|PETKM
|20,94
|3.303.812.782
|% 5,23
|
|ZOREN
|4,83
|686.226.072
|% 2,99
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6468
|26,6885
|% -0,01
|
|Euro
|29,0665
|29,0955
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,7271
|33,8963
|% -0,33
|
|Frank
|30,1179
|30,2993
|% -0,44
|
|Riyal
|7,0897
|7,1253
|% -0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.972
|11.077
|-81,00
|
|Yarım
|5.503
|5.560
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.780
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,84
|85,84
|0,60
|
Seans Raporu
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15:31XU050
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15:31
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15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında