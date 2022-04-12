***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıŞirket Yönetim Kurulu 2021 Yılı hesap döneminde fiziki olarak toplam 22 kez toplanmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaş