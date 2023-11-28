***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.11.2023 14:04
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 28.11.2023 tarih ve E-18454353-100.06-21666 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220508
BIST
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16:578.075
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -32,26
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5728,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5731,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0652
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:571.878,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.878,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:55
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.388.330
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|PRKAB
|41,24
|312.362.199
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.634.265
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|318.979.296
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.004.337
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,75
|7.365.478.683
|% 0,10
|
|SASA
|48,74
|4.287.750.068
|% 4,50
|
|TUPRS
|154,20
|3.270.455.955
|% -1,15
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|AKBNK
|34,16
|2.750.779.775
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,19
|1.021.972.361
|% -2,26
|
|YKBNK
|19,24
|2.679.237.768
|% 1,21
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|IHLAS
|1,26
|155.342.208
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,48
|795.498.601
|% -1,58
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9165
|28,9214
|% 0,05
|
|Euro
|31,7491
|31,7636
|% 0,22
|
|Sterlin
|36,4659
|36,6488
|% 0,26
|
|Frank
|32,7560
|32,9533
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,70
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|930,10
|931,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,21
|1.064,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,35
|2.021,73
|% 0,66
|