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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

28.11.2023 14:04
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 28.11.2023 tarih ve E-18454353-100.06-21666 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220508


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