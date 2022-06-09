***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kocaeli İli Kartepe ilçesi 200 ada 37, 38, 39, 40 numaralı parsellerde kain arsaları satın almak üzere arsa sahibi ile 09.06.2022 tarihinde (bugün) sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre şirketimizce arsa üzerinde geliştirilecek projenin hasılatının %28'i arsa bedeli olarak Arsa sahibine ödenecektir. Ayrıca sözleşmeye göre projenin tamamlanması sonrasında satılamayan bağımsız bölümler olması halinde bu bağımsız bölümler de aynı oran ile arsa sahibiyle paylaşılacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036559BIST