***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 18:17
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kocaeli İli Kartepe ilçesi 200 ada 37, 38, 39, 40 numaralı parsellerde kain arsaları satın almak üzere arsa sahibi ile 09.06.2022 tarihinde (bugün) sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre şirketimizce arsa üzerinde geliştirilecek projenin hasılatının %28'i arsa bedeli olarak Arsa sahibine ödenecektir. Ayrıca sözleşmeye göre projenin tamamlanması sonrasında satılamayan bağımsız bölümler olması halinde bu bağımsız bölümler de aynı oran ile arsa sahibiyle paylaşılacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036559
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1123
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
18:0518,4817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0879
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
18:051.021,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.021,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.033.197
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|46.065.515
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|624.481.812
|% 9,95
|
|FONET
|13,07
|98.624.266
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.412.896
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.749.375
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.057.111
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,10
|37.326.828
|% -8,53
|
|THYAO
|48,10
|8.626.127.782
|% 2,95
|
|SISE
|22,90
|3.520.807.626
|% 4,76
|
|SASA
|43,84
|2.386.587.465
|% 2,38
|
|SAHOL
|19,90
|1.973.949.648
|% 0,20
|
|TOASO
|63,70
|1.554.398.075
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,67
|786.829.122
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,15
|1.095.981.097
|% 4,53
|
|SEGYO
|1,19
|259.804.705
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,64
|965.414.603
|% 1,31
|
|ODAS
|2,95
|570.936.736
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2284
|17,2385
|% 0,66
|
|Euro
|18,4293
|18,4817
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,5476
|21,6556
|% 0,66
|
|Frank
|17,5441
|17,6498
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5832
|4,6062
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,62
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,16
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem