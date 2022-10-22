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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.10.2022 19:49
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şirketimiz tarafından hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmekte olan projelerde 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile satış vaadi sözleşmesi imzalanmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara dair bilgiler aşağıdaki gibidir  
                S                         Proje
Toplam Bağımsız  
 Toplam Brüt
       Satılan Bağımsız   
atılan Bağımsız)     
Satılan Bağımsız
                                                       Bölüm Adedi
     
Satış Alanı (m2)  
 
Bölüm Adedi          
  Bölümlerin Brüt
   
Bölümlerin Satış Bedeli
                                                                         
 
Satış Alanı (m2)  
   
    
    
    
    
  (KDV Hariç TL
                                                      Çekmeköy                  
   
987
   
116.903
 
 976
 
  
115.272
 
   
1.677.885.554
Ormanköy
 
                                                   Nişantaşı Koru
          161
      43.393
 
131
 
 
33.879
  
  2.211.344.054
Yeni Levent 
                                                          (1. Etap)
            428
       56.913
   357
   
 43.469
    3.295.786.957
  Toplam         1.576     217.209                    1.464                     192.620                    7.185.016.565   Ayrıca
-Nişantaşı Koru projesinde yaklaşık 5.500 m2 brüt satış alanına sahip ofis bloğunun henüz satışına başlanmamıştır,
-Yeni Levent projesinin 2. etabı ile ilgili olarak mevcut durum itibarı ile yaklaşık 75.000 m2 brüt satış alanına sahip olması planlanan bağımsız bölümlerin henüz satışına başlanmamıştır,
- Validebağ Konakları projesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Istlife Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan paylaşımlar neticesinde Şirketimize kalan 12 adet bağımsız bölümden 6 adedi satılmış ve teslim edilmiştir. Söz konusu projede Şirketimiz portföyünde kalan 6 adet bağımsız bölümün ön satışı yapılmamış olup satış çalışmaları devam etmektedir,
-Çekmeköy Ormanköy projesinde talep sahibi müşterilerin bağımsız bölümlerinin birleştirmesi amacıyla tadilat ruhsatı alınmış olup, birleşen bağımsız bölümler nedeni ile projedeki bağımsız bölüm sayısı ve satış adedi azalmış ancak toplam brüt satış alanında ve satılan bağımsız bölümlerin brüt satış alanında bir değişiklik olmamıştır,
- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap projesinde proje geliştirme süreci devam etme
- Kocaeli / Kartepe projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
- İzmir-Çeşme-Alaçatı projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
 Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073431


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PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
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Altın Gr. 990 990 17,00  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.699 6.836 127,00  
Yarım 3.264 3.342 62,00  
Çeyrek 1.637 1.670 29,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 0,75  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,38  
B. Petrol 93,50 93,50 1,12  
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