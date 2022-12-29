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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2022 10:01
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dap Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin 20/12/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği 20/12/2022 tarihinde KAP'ta kamuoyuna duyurulmuştur. 
Birleşme sonrası Şirketimizin herhangi bir bağlı ortaklığı kalmadığından, 31/12/2022 tarihli Yıllık Finansal Raporlar dahil olmak üzere açıklanacak Finansal Raporlar solo olarak kamuoyuna duyurulacaktır. 
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091069


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TERA 17,71 648.593 % 10,00  
DIRIT 5,73 107.735 % 9,98  
UZERB 184,20 119.362 % 9,97  
SAMAT 17,57 24.265.261 % 9,95  
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Frank 20,1319 20,2531 % 0,37  
Riyal 4,9630 4,9879 % 0,02  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 4,84  
Altın Gr. 1.088 1.088 2,17  
Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.345 7.402 12,00  
Yarım 3.557 3.621 3,00  
Çeyrek 1.784 1.810 1,00  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 0,18  
Gümüş Gr. 14,22 14,23 0,09  
B. Petrol 82,74 82,74 -1,25  
Seans Raporu 11:15
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