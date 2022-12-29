***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 10:01
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dap Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin 20/12/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği 20/12/2022 tarihinde KAP'ta kamuoyuna duyurulmuştur.
Birleşme sonrası Şirketimizin herhangi bir bağlı ortaklığı kalmadığından, 31/12/2022 tarihli Yıllık Finansal Raporlar dahil olmak üzere açıklanacak Finansal Raporlar solo olarak kamuoyuna duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091069
BIST
11:155.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 35,14
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
11:1518,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:1519,9542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0976
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:151.088,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.088,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TERA
|17,71
|648.593
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.265.261
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.732.713
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,33
|618.041.897
|% -5,93
|
|THYAO
|141,00
|1.722.153.517
|% 0,64
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ASELS
|59,30
|1.073.626.315
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,35
|1.059.053.396
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|772.144.431
|% 2,59
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|TSKB
|4,34
|200.190.504
|% 1,88
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7180
|18,7202
|% 0,05
|
|Euro
|19,9354
|19,9542
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4775
|22,5903
|% 0,25
|
|Frank
|20,1319
|20,2531
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.345
|7.402
|12,00
|
|Yarım
|3.557
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,25
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30CELHA
Yüzde 8.84 oranında artışla 36.46 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 434 adet işlem
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 0.50 ) 4, 748
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, RYGYO, DIRIT, RYSAS, TERA, SAMAT
-
11:29
UZERB, SAMAT, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:29
QNBFL, OZSUB, PLTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında