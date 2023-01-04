***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile imzalamış olduğu İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (Yeni Levent) Sözleşmesi'ne göre 3.913.354.503-TL olan Satış Toplam Geliri Ek-4 No.lu Protokol ile 9.481.200.441-TL'ye yükselmiştir.Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.565.341.801,20-TL'den 3.792.480.176,40-TL'ye, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yüklenici Payı Toplam Geliri ise 2.348.012.701,80-TL'den 5.688.720.264,60-TL'ye yükselmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093099BIST