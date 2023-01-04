***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 14:29
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile imzalamış olduğu İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (Yeni Levent) Sözleşmesi'ne göre 3.913.354.503-TL olan Satış Toplam Geliri Ek-4 No.lu Protokol ile 9.481.200.441-TL'ye yükselmiştir.
Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.565.341.801,20-TL'den 3.792.480.176,40-TL'ye, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yüklenici Payı Toplam Geliri ise 2.348.012.701,80-TL'den 5.688.720.264,60-TL'ye yükselmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093099
BIST
15:435.583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -43,75
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:4318,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8420
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:4319,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1449
|Açılış
|: 19,9700
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|Önceki Kapanış
|: 19,9400
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19,9545
En Düşük
19,7379
15:431.117,43
En Yüksek
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|: 1,05%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.117,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:43
|EYGYO
|22,90
|14.615.444
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.214.472
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.696.370
|% 9,93
|
|SAMAT
|21,00
|42.836.325
|% 9,83
|
|ULUSE
|225,00
|55.169.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.927.009
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.726.872
|% -9,93
|
|LIDER
|88,80
|23.315.831
|% -8,83
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,10
|8.528.142.638
|% 2,04
|
|KRDMD
|19,76
|6.461.421.866
|% 5,05
|
|EKGYO
|9,41
|5.913.210.210
|% -0,11
|
|ASELS
|66,05
|5.114.232.772
|% -4,41
|
|THYAO
|145,90
|5.047.992.707
|% -1,02
|
|EKGYO
|9,41
|5.913.210.210
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,76
|6.461.421.866
|% 5,05
|
|EREGL
|43,10
|8.528.142.638
|% 2,04
|
|YKBNK
|11,82
|2.319.869.387
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,79
|2.319.651.387
|% 0,95
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7416
|18,7468
|% 0,13
|
|Euro
|19,8966
|19,9110
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,5010
|22,6138
|% 0,72
|
|Frank
|20,1049
|20,2260
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|15,30
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,61
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.550
|7.607
|32,00
|
|Yarım
|3.656
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,14
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
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