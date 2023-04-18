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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2023 16:46
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şirketimiz tarafından hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmekte olan projelerde 31 Mart 2023 tarihi itibarı ile satış vaadi sözleşmesi imzalanmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara dair bilgiler ektedir.
Ayrıca
-Nişantaşı Koru projesinde yer alan yaklaşık 5.500 m2 brüt satış alanına sahip ofis bloğu ruhsat alım aşamasındadır,
-Yeni Levent projesinde yer alan bağımsız bölümlerin satışı devam etmektedir,
-Validebağ Konakları projesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Istlife Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan paylaşımlar neticesinde Şirketimize kalan 12 adet bağımsız bölümden 6 adedi satılmış ve teslim edilmiştir. Söz konusu projede Şirketimiz portföyünde kalan 6 adet bağımsız bölümün ön satışı yapılmamış olup, satış çalışmaları devam etmektedir,
-Çekmeköy Ormanköy projesinde 558 Ada 1 Parselde yer alan B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Havuz ve Güvenlik Kulübesi ile 558 Ada 2 nolu Parselde yer alan A,B,C,D,E,F,H,I,Kiosk 1,Kiosk 2,Güvenlik Kulübesi,Çocuk Havuzu ve Yetişkin Havuzuna ait Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır. 558 Ada 1 Parselde yer alan Konut + Ticaret Alanı ile Park Alanı ve bu parsellere Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.03.2023 tarihinde onaylanmıştır,
- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
- Kocaeli / Kartepe projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
- İzmir-Çeşme-Alaçatı projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139743


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