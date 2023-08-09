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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2023 13:03
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu "İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Ormanköy Çekmeköy) projenin yer aldığı 558 Ada 1 nolu Parselde yer alan A Blok ile 558 Ada 2 nolu Parselde yer alan G Blok'a ait Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182702


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TETMT 814,00 21.200.405 % 10,00  
RAYSG 44,92 43.000.312 % 9,99  
ULUFA 9,14 13.562.416 % 9,99  
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Euro 29,6770 29,6930 % 0,45  
Sterlin 34,2973 34,4693 % 0,02  
Frank 30,6853 30,8701 % -0,02  
Riyal 7,1806 7,2166 % 0,15  
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14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -1,01  
Altın Gr. 1.672 1.672 2,08  
Cumhuriyet 11.412 11.585 -24,00  
Tam 11.150 11.232 -35,00  
Yarım 5.583 5.642 -18,00  
Çeyrek 2.792 2.821 -9,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,70 -0,08  
Gümüş Gr. 19,70 19,72 -0,05  
B. Petrol 86,73 86,73 0,56  
Seans Raporu 14:21
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