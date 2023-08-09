***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 13:03
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu "İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Ormanköy Çekmeköy) projenin yer aldığı 558 Ada 1 nolu Parselde yer alan A Blok ile 558 Ada 2 nolu Parselde yer alan G Blok'a ait Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182702
BIST
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14:217.491
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 78,80
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.496
14:2127,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0637
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
14:2129,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1324
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
14:211.671,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.671,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BRSAN
|345,40
|1.221.586.953
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|81.482.868
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|21.200.405
|% 10,00
|
|RAYSG
|44,92
|43.000.312
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,14
|13.562.416
|% 9,99
|
|ALCTL
|103,90
|255.400.060
|% -9,97
|
|GOODY
|25,08
|306.222.638
|% -8,47
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|LOGO
|81,40
|233.910.891
|% -7,55
|
|DESPC
|25,98
|18.917.823
|% -6,55
|
|THYAO
|258,50
|8.086.799.645
|% -1,26
|
|EREGL
|41,06
|5.866.207.027
|% 0,20
|
|ASTOR
|122,20
|5.365.847.380
|% 6,17
|
|KONTR
|285,50
|3.521.899.359
|% 6,57
|
|YKBNK
|15,23
|3.265.834.525
|% 2,01
|
|EKGYO
|9,05
|1.973.436.248
|% 1,12
|
|YKBNK
|15,23
|3.265.834.525
|% 2,01
|
|SKBNK
|3,32
|557.133.318
|% 4,08
|
|ISCTR
|16,63
|2.461.640.388
|% 2,46
|
|EREGL
|41,06
|5.866.207.027
|% 0,20
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0145
|27,0457
|% 0,24
|
|Euro
|29,6770
|29,6930
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2973
|34,4693
|% 0,02
|
|Frank
|30,6853
|30,8701
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,15
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|2,08
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.585
|-24,00
|
|Tam
|11.150
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.583
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,56
|
Seans Raporu
14:21
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14:36BRSAN
Yüzde 10.00 oranında artışla 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 648, 283 adet işlem
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14:35XU100
Endeks 7, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 82, 450.00 milyon TL de
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14:35CWENE
Yüzde 6.15 oranında artışla 374.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 977, 448 adet işlem
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14:34MIATK
Yüzde 9.96 oranında artışla 235.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 165, 889 adet işlem
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14:33COSMO
Yüzde 7.00 oranında artışla 90.20 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 761 adet işlem