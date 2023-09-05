***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 15:24
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin (Ormanköy Çekmeköy) 558 Ada 4 Parseldeki Okul İnşaatı işi ve proje kapsamındaki park alanlarının (Projedeki son kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 04.09.2023 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından onaylanmıştır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191727
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
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|Açılış
|: 8.161
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|Önceki Kapanış
|: 8.141
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8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0445
|Açılış
|: 26,7950
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|Önceki Kapanış
|: 26,7550
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26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 28,7800
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|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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En Düşük
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|: -0,49%
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|Açılış
|: 1.660,10
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
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1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7942
|26,8032
|% 0,17
|
|Euro
|28,7436
|28,7753
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,5613
|33,7296
|% -0,41
|
|Frank
|30,0101
|30,1909
|% -0,45
|
|Riyal
|7,1241
|7,1598
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,28
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.022
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.528
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,38
|90,38
|1,36
|