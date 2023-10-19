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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2023 10:44
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şirketimiz tarafından hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmekte olan projelerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarı ile satış vaadi sözleşmesi imzalanmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara dair bilgiler ektedir.
Ayrıca
-Nişantaşı Koru projesinde yer alan yaklaşık 5.500 m2 brüt satış alanına sahip 35 adet ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 06.10.2023 tarihinde alınmıştır.
-Yeni Levent projesinde yer alan bağımsız bölümlerin satışı devam etmektedir,
-Validebağ Konakları projesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Istlife Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan paylaşımlar neticesinde Şirketimize kalan 12 adet bağımsız bölümden 9 adedi satılmış ve teslim edilmiştir. Söz konusu projede Şirketimiz portföyünde kalan 3 adet bağımsız bölümün ön satışı yapılmamış olup, satış çalışmaları devam etmektedir,
- Çekmeköy Ormanköy projesinde 558 Ada 1 Parselde yer alan B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Havuz ve Güvenlik Kulübesi ile 558 Ada 2 nolu Parselde yer alan A,B,C,D,E,F,H,I,Kiosk 1,Kiosk 2,Güvenlik Kulübesi, Çocuk Havuzu ve Yetişkin Havuzuna ait Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır. 558 Ada 1 Parsel Konut + Ticaret Alanı ile Park Alanı ve bu Parsellere ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. 558 Ada 1 nolu Parselde yer alan A Blok ile 558 Ada 2 nolu Parselde yer alan G Blok'a ait Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 08.08.2023 tarihinde alınmıştır. 558 Ada 4 Parseldeki Okul İnşaatı işi ve proje kapsamındaki park alanlarının (Projedeki son kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 04.09.2023 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından onaylanmıştır.
Söz konusu projede kalan 11 bağımsız bölüm için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan paylaşımlar neticesinde, Şirketimiz portföyüne 7 adet bağımsız bölüm kalmıştır. Bağımsız bölümlerin henüz ön satışı yapılmamış olup, satış çalışmaları devam etmektedir,
- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
- Kocaeli / Kartepe projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
- İzmir-Çeşme-Alaçatı projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207655


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Yarım 5.954 6.014 -7,00  
Çeyrek 2.968 3.007 -3,00  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,14  
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