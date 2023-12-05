***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 14:22
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Sn.Ziya Yılmaz tarafından Şirketimize iletilen açıklamada Sn.Ziya Yılmaz'ın nezdinde bulunan Şirket ödenmiş sermayesinin %4,80'ine tekabül eden 18.472.446 TL nominal değerli DAPGM paylarının 04-05 Aralık 2023 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da satıldığı ve elde edilen gelirin Şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması amacıyla Şirkete avans olarak verileceği hususu bildirilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222317
BIST
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16:328.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,60
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.034
En Yüksek
8.121
16:3228,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0257
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3231,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0256
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:321.886,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.886,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:32
|EKOS
|36,30
|125.795.871
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.107.307
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.428.894
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.905.018
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,28
|9.661.234
|% -8,46
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,50
|6.278.883.864
|% -1,34
|
|MIATK
|42,68
|2.637.645.046
|% 7,78
|
|EREGL
|40,20
|2.470.323.452
|% 0,45
|
|ASTOR
|108,40
|2.263.847.303
|% 1,03
|
|AKBNK
|36,14
|2.252.119.327
|% -0,22
|
|ZOREN
|5,04
|646.137.457
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,39
|804.889.465
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,56
|2.241.718.971
|% -0,53
|
|CANTE
|20,86
|2.048.951.279
|% 1,36
|
|ADESE
|2,01
|166.063.348
|% 1,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9282
|28,9400
|% 0,09
|
|Euro
|31,3602
|31,3723
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,4211
|36,6038
|% 0,02
|
|Frank
|32,9808
|33,1794
|% 0,00
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,05
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|909,42
|911,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,95
|973,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,38
|77,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,52
|2.028,82
|% 0,66
|