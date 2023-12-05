***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Sn.Ziya Yılmaz tarafından Şirketimize iletilen açıklamada Sn.Ziya Yılmaz'ın nezdinde bulunan Şirket ödenmiş sermayesinin %4,80'ine tekabül eden 18.472.446 TL nominal değerli DAPGM paylarının 04-05 Aralık 2023 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da satıldığı ve aracı kurum komisyonları düşüldükten sonra elde edilen 631.422.100 TL gelirin, önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbu tutarın tamamının sermaye avansı olarak aktaracağını beyan etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222364BIST