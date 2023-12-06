***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 16:18
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Sn.Rafet Yılmaz tarafından Şirketimize iletilen açıklamada Sn.Rafet Yılmaz'ın nezdinde bulunan Şirket ödenmiş sermayesinin %3,19'una tekabül eden 12.284.166 TL nominal değerli DAPGM paylarının 06 Aralık 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da satıldığı ve aracı kurum komisyonları düşüldükten sonra elde edilen 397.545.400 TL gelirin, önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbu tutarın tamamının sermaye avansı olarak aktaracağını beyan etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222826
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0104
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.885,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.885,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|76.837.338
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|190.685.546
|% 9,99
|
|HUBVC
|11,14
|145.177.049
|% 9,97
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|SODSN
|78,10
|4.496.180
|% -9,97
|
|DAPGM
|32,14
|569.945.838
|% -9,97
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|MIATK
|44,52
|3.370.770.585
|% 2,20
|
|TUPRS
|149,90
|2.721.732.932
|% -3,17
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLGM
|1,84
|170.255.752
|% -9,80
|
|DENGE
|2,67
|212.546.023
|% 3,49
|
|KOZAL
|22,70
|1.753.471.419
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9172
|28,9261
|% 0,15
|
|Euro
|31,2031
|31,2249
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3331
|36,5153
|% 0,20
|
|Frank
|32,9728
|33,1715
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|894,46
|896,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,51
|954,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,62
|74,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,06
|2.025,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
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17:58
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