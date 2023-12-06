***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Sn.Rafet Yılmaz tarafından Şirketimize iletilen açıklamada Sn.Rafet Yılmaz'ın nezdinde bulunan Şirket ödenmiş sermayesinin %3,19'una tekabül eden 12.284.166 TL nominal değerli DAPGM paylarının 06 Aralık 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da satıldığı ve aracı kurum komisyonları düşüldükten sonra elde edilen 397.545.400 TL gelirin, önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbu tutarın tamamının sermaye avansı olarak aktaracağını beyan etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222826BIST