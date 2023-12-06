***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04-06 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirket ortaklarımızdan Sn.Ziya Yılmaz ve Sn.Rafet Yılmaz'ın gerçekleştirmiş oldukları pay satış işlemlerine ilişkin bilgilendirme doğrultusunda toplam 1.028.967.500-TL tutar Sn.Ziya Yılmaz ve Sn.Rafet Yılmaz tarafından sermaye avansı olarak Şirketimiz hesaplarına aktarılacaktır.Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararı uyarınca Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 385.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı ile birlikte 1.029.000.00-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz hakim ortakları Sn.Ziya Yılmaz ve Sn.Rafet Yılmaz'a tahsisli satış yöntemi ile Şirkete koymuş oldukları sermaye avansından karşılanmak üzere yapılması, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının hakim ortaklarımız Sn.Ziya Yılmaz ve Sn.Rafet Yılmaz'a satılması ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223140BIST