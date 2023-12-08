***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Sn.Rafet Yılmaz'ın Şirketimize 06/12/2023 tarihinde iletilen açıklamalarında yer alan beyanı doğrultusunda 08/12/2023 tarihinde toplam 397.545.400 TL Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223946BIST