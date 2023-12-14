***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/12/2023-11/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 06/12/2023 ve 11/12/2023 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin kararlar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 14/12/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmış olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225829BIST