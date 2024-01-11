***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1927 Ada 1 Parselde yer alan projesi için ön projenin onaylandığı ve ruhsat işlemlerinin yürütüldüğü bilgisi T.C.Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından Şirketimize bildirilmiş olup, yeni gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238456BIST