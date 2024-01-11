***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 16:18
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1927 Ada 1 Parselde yer alan projesi için ön projenin onaylandığı ve ruhsat işlemlerinin yürütüldüğü bilgisi T.C.Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından Şirketimize bildirilmiş olup, yeni gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238456
BIST
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17:067.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 27,52
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0629,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0632,9776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:061.956,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.956,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KRGYO
|39,60
|33.376.270
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|229.514.897
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.135.721
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.012.545
|% 9,93
|
|AVGYO
|9,18
|136.503.983
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|16.800,00
|171.250.375
|% -9,82
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|PAMEL
|129,00
|96.820.782
|% -5,84
|
|THYAO
|246,60
|5.931.527.512
|% -1,32
|
|EREGL
|43,92
|5.106.605.848
|% -2,49
|
|ISCTR
|25,68
|5.091.601.750
|% -0,08
|
|AKBNK
|41,34
|4.188.573.382
|% 1,47
|
|KCHOL
|153,00
|3.829.544.526
|% 4,01
|
|ISCTR
|25,68
|5.091.601.750
|% -0,08
|
|YKBNK
|23,38
|3.212.383.339
|% -0,76
|
|EREGL
|43,92
|5.106.605.848
|% -2,49
|
|EKGYO
|8,13
|932.771.100
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,55
|510.469.784
|% 3,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9943
|29,9988
|% 0,13
|
|Euro
|32,9605
|32,9821
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,0004
|38,1910
|% -0,07
|
|Frank
|34,9498
|35,1604
|% -0,27
|
|Riyal
|7,9756
|8,0156
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|923,32
|923,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,67
|1.002,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,88
|2.027,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 29 artarak (% 0.30 ) 8, 591
-
17:19XU100
Endeks 7, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 75, 701.00 milyon TL de
-
17:19ALFAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 89.55 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 939, 662 adet işlem
-
17:18MEGMT
Yüzde 4.40 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 848, 314 adet işlem
-
17:17ANELE
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem