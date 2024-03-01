***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 14:23
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn.Ebru Ermurat 29.02.2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Bu istifa ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yerine atama yapılana kadar Şirket Mali İşler Müdürü Sn.Savaş Şimşek ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn.Cengiz Sinanoğlu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253595
BIST
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15:229.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,08
|Açılış
|: 9.218
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|Önceki Kapanış
|: 9.194
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9.113
En Yüksek
9.227
15:2231,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1144
|Açılış
|: 31,3400
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|Önceki Kapanış
|: 31,2100
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31,4296
En Düşük
31,1768
15:2233,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0996
|Açılış
|: 33,8700
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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33,9843
En Düşük
33,7387
15:222.070,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,18
|Açılış
|: 2.070,03
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|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
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2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.659.379.289
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|417.114.835
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.042.398
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|63.541.319
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.913.191
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|377.202.136
|% -9,93
|
|EDATA
|31,70
|348.532.330
|% -6,76
|
|MAALT
|1.209,00
|152.482.073
|% -6,50
|
|EREGL
|45,76
|4.868.036.151
|% 0,53
|
|REEDR
|74,70
|4.265.392.445
|% 7,95
|
|KONTR
|299,25
|3.692.281.492
|% 4,27
|
|GUBRF
|203,60
|3.604.215.975
|% 1,50
|
|THYAO
|278,50
|3.588.021.556
|% -1,15
|
|ISCTR
|10,86
|1.250.919.523
|% -2,16
|
|EREGL
|45,76
|4.868.036.151
|% 0,53
|
|EKGYO
|11,27
|1.164.077.567
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,55
|554.283.593
|% -1,60
|
|AKFGY
|2,58
|231.411.535
|% 2,79
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3341
|31,3479
|% 0,37
|
|Euro
|33,9272
|33,9663
|% 0,29
|
|Sterlin
|39,5110
|39,7092
|% 0,51
|
|Frank
|35,2619
|35,4743
|% 0,24
|
|Riyal
|8,3363
|8,3781
|% 0,40
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|876,05
|877,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,04
|954,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,20
|2.054,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:22
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15:37KARYE
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 51.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 772 adet işlem
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15:36HKTM
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 545 adet işlem
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15:35XU100
Endeks 9, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 68, 198.00 milyon TL de
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15:35EUYO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 128 adet işlem
-
15:34MTRKS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 83.15 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 946 adet işlem