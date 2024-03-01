***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn.Ebru Ermurat 29.02.2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir.Bu istifa ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yerine atama yapılana kadar Şirket Mali İşler Müdürü Sn.Savaş Şimşek ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn.Cengiz Sinanoğlu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253595BIST