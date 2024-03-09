***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/02/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 15/02/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ancak 30.04.2024 tarihinde üç yıllık görev süresi dolacak olan Sn.Murat Parmakçı ve Sn.Dr.Uğur Serencam'ın, 2024 yılında yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları" olarak Genel Kurulun onayına sunulabilmesi için Tebliğ'in 4.3.7 nolu maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş talebiyle başvurulmuştur.Başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği tarafımıza iletilmiş olup, bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257284BIST